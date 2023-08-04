Херсон, 4 августа, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили о работе российской авиации на передовой в Херсонской области — военные поразили позиции ВСУ в районах трёх населённых пунктов.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По информации начальника пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехова, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники противника в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами ПВО сбиты три беспилотника ВСУ «Фурия» и один «Лелека».

Кроме того, разбиты российскими беспилотниками пикап и танк.

Подразделения группировки «Восток» также отразили атаку боевиков в направлении Урожайного — ВСУ понесли потери и отступили.

Воздушная разведка обнаружила две группы пехоты противника в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы.

По словам Чехова, артиллерия поразила живую силу, автомобильную технику и боевые бронированные машины ВСУ, два минометных расчёта, буксируемые гаубицы М777.

Как сообщало ИА Регнум, российский истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими самолётами четвертого поколения.

Точным ударом российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области. Механик-водитель танка с позывным Золотой рассказал, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. По его словам, в числе плановых целей экипажа находятся обычная техника, боевые машины пехоты и склады.