Вашингтон, 4 августа, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими самолётами четвертого поколения, говорится в журнале Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

В статье отметили, что Россия всё чаще использует военные самолёты для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе, играя центральную роль в конфликте на Украине. Характеристики российского Су-35 весьма конкурентоспособны по многим параметрам. В частности, истребитель имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы. Также самолёт может сканировать цели за небольшой промежуток времени.

Это делает Су-35 гораздо более экономичным и практичным в эксплуатации, что даёт ВКС России сильный стимул приобретать их значительное количество для поэтапного отказа приобретённых в советское время Су-27 и МиГ-29, написал автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, самым опасным истребителем Воздушно-космических сил России американским изданием Military Watch назван истребитель пятого поколения Су-57. Самолёт отличается исключительной манёвренностью, высокой мощностью используемых им ракет класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, а также возможностью оснащения широким спектром классов крылатых ракет, в число которых в скором времени войдут и гиперзвуковые. Российские военные активно используют новый истребитель, и в том числе в зоне спецоперации.