Херсон, 4 августа, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Точным ударом российские танкисты уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области, передаёт РИА Новости.

Министерство обороны России Боевая работа ВС России в ходе спецоперации

На снятых с беспилотника кадрах видно, как после удара танкистов над складом поднимается густой столб дыма. Механик-водитель танка с позывным Золотой рассказал, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. По его словам, в числе плановых целей экипажа находятся обычная техника, боевые машины пехоты и склады.

Танкисты получают координаты, выезжают на точку. Затем после расчётов показаний наносят удар на поражение. Работу танкистов координируют беспилотники, отметил военный.

Другой военнослужащий добавил, что обстановка на линии соприкосновения по Днепру остаётся напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.

Ранее ИА Регнум передавало, что экипаж танка «Алёша», который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины представлен к государственным наградам за проявленное мужество и героизм во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении.

После потери значительных объёмов западной военной техники ВСУ вернулись к использованию советских танков, это может привести к новым потерям среди военнослужащих ВСУ, отметил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащённые бригады с советскими танками Т-72 и боевыми машинами пехоты, добавил эксперт.