Москва, 4 августа, 2023, 02:38 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики украинские военкомы руководят мобилизацией в ряды ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.

U.S. Army Europe ВСУ

Установлено, что мобилизационные мероприятия проводят уроженец Донецкой области Вадим Атрюх, а также уроженцы Мурманской области — Андрей Глущенко и Сергей Петров. Все трое ранее проходили службу в Донецке, а с 2014 года принимали участие в военных действиях против Донбасса.

Источник агентства назвал проводящих мобилизацию среди населения на подконтрольных Киеву территориях ДНР виновными в том, что люди вынуждены воевать со своими соседями.

Как сообщало ИА Регнум, зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация и власти страны уже начали к этому готовиться, заявил 2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский.

На Украине уклонение от мобилизации в армию растёт, во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Власти Киева готовились к масштабной мобилизации ещё с 2018 года. Об этом свидетельствуют найденные в военкомате Волновахи в ДНР документы.