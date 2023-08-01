Волноваха, ДНР, 1 августа, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Власти Киева готовились к масштабной мобилизации ещё с 2018 года. Об этом свидетельствуют найденные в военкомате Волновахи в ДНР документы, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур с позывным Доцент.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Большое количество личных дел украинцев нашли в ходе разбора завалов военкомата после артобстрела ВСУ.

Доцент пояснил, что в заваленном подвале обнаружены документы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооруженные формирования Украины готовили массовую мобилизацию.

«Большое количество административных наказаний и штрафов за них датированы 2018–2021 годами. Данные факты свидетельствуют о том, что киевский режим готовился к активным боевым действиям», — добавил силовик.

Как сообщало ИА Регнум, в украинскую армию мужчин зачастую забирают прямо с улицы. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Демич. Из его взвода в ВСУ остались всего два человека: кто-то попал в госпиталь, а кто-то старается поскорее покинуть зону боевых действий, пользуясь любой представившейся возможностью.

Другой пленный украинский военный заявил, что на артёмовском участке фронта ВСУ бросали тяжелораненых сослуживцев умирать в подвалах.