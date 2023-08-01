Киев, 1 августа, 2023, 06:26 — ИА Регнум. На Украине уклонение от мобилизации в армию растёт, во многом это связано с отношением к военной службе в обществе. Об этом в эфире телеканала «Рада» сказал первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

«Проблема нарастает. Рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание. Если бы всё было по закону, то не было бы никаких проблем», — считает украинский военный.

Масштабы уклонения от мобилизации связаны с отношением общества к службе, а не только с методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России).

Украинский президент Владимир Зеленский уже несколько раз продлевал указ о всеобщей мобилизации. В последний раз Рада продлила его 27 июля на 90 дней.

Как сообщало ИА Регнум, власти Киева готовились к масштабной мобилизации ещё с 2018 года. Об этом свидетельствуют найденные в военкомате Волновахи в ДНР документы.

Большое количество личных дел украинцев нашли в ходе разбора завалов военкомата после артобстрела ВСУ. В заваленном подвале обнаружены документы, подтверждающие факт, что с 2018 года вооруженные формирования Украины готовили массовую мобилизацию.