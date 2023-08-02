Киев, 2 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация, и власти страны уже начали к этому готовиться, заявил 2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Сергей Корсун ИА Регнум

Россия, по мнению Дубинского, готовится к масштабным боевым действиям и уничтожению критической инфраструктуры Украины предстоящей зимой, поэтому для Украины начинается крайне сложная фаза войны.

«Это потребует от экономики страны перехода на «военные рельсы», а также проведения полной мобилизации, к которой украинская власть уже начала активную подготовку», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Чтобы попытаться переломить ситуацию на поле боя, властям Украины придётся объявить всеобщую мобилизацию, считает Дубинский. Громкие аресты военкомов за получение взяток, как и «накопление» военной техники, — часть подготовки к полной мобилизации, добавил он.

Как сообщалось ранее, сотрудники военкоматов на контролируемой Киевом территории пытаются задерживать мужчин призывного возраста в общественных местах, поскольку те уклоняются от получения повесток в армию. Украинские СМИ ранее публиковали десятки видеозаписей о попытках граждан убежать от военкомов, некоторые из этих попыток сопровождались автомобильными погонями и стрельбой. Одновременно антикоррупционные ведомства Украины задерживают военкомов за получение взяток.

Попытки ВСУ провести контрнаступление не приносят никакого результата, отмечал ранее Владимир Путин и руководители Министерства обороны. Украина несёт огромные потери как личного состава, так и техники, заявлял президент. Только в июле 2022 года ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.