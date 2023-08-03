Вашингтон, 4 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не располагают новыми данными о будущих поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Никаких обновлений по ракетам ATACMS нет», — цитирует РИА Новости Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в июле обсуждали поставки ATACMS для ВСУ.

Впоследствии Белый дом принял решение отказаться от поставок этих ракет.

В Кремле предупредили о последствиях передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. Это решение ошибочно и будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США и союзники в НАТО готовы рисковать для оказания военной помощи Украине, заявил 21 июля советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.