Вашингтон, 23 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Белый дом принял решение отказаться от поставок Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает The Washington Post.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

По информации издания, в администрации президента США придерживаются своего решения «по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Украины».

Отмечается, что Пентагон ожидает замены ATACMS ракетой Precision Strike нового поколения. Её поступление ожидается к концу 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, возможность отправки Киеву ракет большой дальности ATACMS изучал президент США Джо Байден.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение по отправке ракет будет принимать лично Байден.

Чиновник также отметил, что Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждали поставки ракет ATACMS.

В Кремле предупредили о последствиях передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. Это решение ошибочно и будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.