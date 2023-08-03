Кейптаун, 3 августа, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совместно с лидерами семи африканских стран договорились о продолжении обсуждения мирной инициативы по Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с президентом РФ, которая состоялась 28 июля. Документ опубликован 3 августа администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Иван Шилов ИА Регнум

Указывается, что лидеры стран признают достигнутый после их первой встречи 17 июня прогресс по гуманитарным вопросам. Главы государств согласились с тем, что гуманитарные усилия продолжат приносить дальнейшие результаты.

Лидеры России и семи африканских стран настаивают на продолжении диалога по мирной инициативе.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности стран Африки в поиске решения конфликта на Украине и его окончания. Страны Африканского континента делают это, исходя из внутренних побуждений, а не под давлением, отметил российский лидер.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Она подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В апреле 2022 года представители Украины покинули переговоры, о которых сами же и просили, а в сентябре законодательно запретили вести переговоры с Россией, напомнила Захарова.

28 июля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами африканских стран. Председатель Африканского союза Азали Ассумани отметил, что российский лидер показал готовность к диалогу по украинскому конфликту и теперь остаётся убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.