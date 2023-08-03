Москва, 3 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Введение в ПДД термина «средняя скорость движения» и штрафов для водителей за его нарушение положительно скажутся на дорожной ситуации и будут способствовать безопасности на дорогах. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Максим Захаров/РИА Новости

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в РФ предложили вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Таким образом подразумевается фактический замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена в 2021 году решением ГИБДД. Теперь же в правилах дорожного движения появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита. Наказывать собираются и тех, кто едет со скоростью ниже 40 километров в час.

«Я поддерживаю инициативу, потому что она положительно скажется на безопасности дорожного движения. Два года назад это отменили из-за отсутствия законодательной базы, поэтому штрафы все отменили, отсудили, и средняя скорость не заработала», — отметил Хайцеэр.

По словам эксперта, понятие «средняя скорость» просто отсутствовало в ПДД, а потому не было возможности законно штрафовать нарушителей. Сейчас же для восстановления меры осталось внести соответствующие правки в законодательную базу, а, как отметил Хайцеэр, сами камеры и необходимая программа уже существуют, поэтому заново запустить систему фиксации будет несложно.

«Но надо отнестись к этому решению внимательно и не выставлять где надо и где не надо эти камеры, чтобы добропорядочные водители не попадали под такие штрафы из-за слишком жёстких мер. И, конечно, это должно повлиять на безопасность, потому что самое главное — равномерное движение на дороге без резких действий», — подчеркнул автоэксперт.

Хайцеэр предположил, что камеры, которые работают на среднюю скорость, будут применяться не везде, а, например, если в городской черте, то в районе набережной или тоннелей. Как объяснил эксперт, это должны быть небольшие отрезки, на которых важно не дать людям резко ускориться или резко затормозить, что очень часто приводит к трагическим случаям. Также, по мнению эксперта, специальными камерами могут оснастить и определённые трассы. В этом ключе совершенно справедливо, по мнению Хайцеэра, причислять к нарушителям и водителей, которые едут медленно на скоростной трассе, поскольку они мешают движению и создают заторы.

В марте эксперты провели опрос среди граждан России об отношении к дорожным камерам. Согласно результатам, 56% опрошенных отметили, что камеры видеонаблюдения снижают аварийность на дорогах, а штрафы с них являются справедливыми. Отмечается, что гораздо чаще признавали справедливость подобного вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).

Ранее первый замглавы думской фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить штрафы для тех водителей, которые забыли взять с собой в поездку водительское удостоверение и полис ОСАГО. Парламентарий назвал ситуацию со штрафами абсурдной, потому что сейчас любой сотрудник ГИББД онлайн может проверить наличие прав у водителя в электронном виде.