Москва, 20 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения снижают аварийность на дорогах, а штрафы с них являются справедливыми. Такого мнения придерживается большинство граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры на мосту

«Для 56% опрошенных дорожные штрафы являются справедливым наказанием, тогда как 44% считают их способом заработать на водителях», ― приводит ТАСС материалы опроса.

Также отмечается, что значимо чаще признавали справедливость подобного вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).

О важной роли камер видеофиксации в снижении аварийности на дорогах заявили 58% опрошенных. При этом 42% не увидели эффекта от данного способа контроля за правонарушениями на дорогах.

Годом ранее почти половина автолюбителей (45%) затруднились ответить на этот вопрос, согласились 25% опрошенных, не согласились 30%.

Добавим, что опрос проводился 1–7 марта 2023 года. Участие в нём приняли 1520 респондентов в возрасте 18–65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

Напомним, по данным Всемирной базы данных дорожных камер, на российских дорогах применяется порядка 18 тысяч комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так, с их помощью с начала 2023 года только на дорогах Московской области было выявлено более 23,7 тыс. случаев с непристенутыми ремнями безопасности. За такое правонарушение собственники транспортных средств получают штрафы в размере 1 тыс. рублей.