В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права и ОСАГО
Москва, 31 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В России предложили отменить административную ответственность для водителей, которые забыли взять с собой в поездку водительское удостоверение и полис ОСАГО. Соответствующий законопроект подготовили и направили на заключение в правительство «Новые люди». Об этом журналистам 31 мая заявил первый замглавы думской фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Парламентарий назвал ситуацию со штрафами за забытые дома права достаточно абсурдной, потому что сейчас любой сотрудник ГИББД онлайн может проверить наличие прав у водителя в электронном виде. Однако штрафы автолюбителям продолжают выписывать.
«Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», ― подчеркнул Даванков.
Как сообщало ИА Регнум, в начале 2022 года у автомобилистов появилось право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Так, водители могут предъявить по требованию госавтоинспектора свои права на управление транспортным средством и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Проверка графического отображения водительского удостоверения и информации о нем осуществляется с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.
Изменения, позволяющие водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию водительского удостоверения, закреплены в правилах дорожного движения постановлением правительства России, опубликованным 7 октября 2022 года.