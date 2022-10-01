Москва, 31 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В России предложили отменить административную ответственность для водителей, которые забыли взять с собой в поездку водительское удостоверение и полис ОСАГО. Соответствующий законопроект подготовили и направили на заключение в правительство «Новые люди». Об этом журналистам 31 мая заявил первый замглавы думской фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

Парламентарий назвал ситуацию со штрафами за забытые дома права достаточно абсурдной, потому что сейчас любой сотрудник ГИББД онлайн может проверить наличие прав у водителя в электронном виде. Однако штрафы автолюбителям продолжают выписывать.

«Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», ― подчеркнул Даванков.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2022 года у автомобилистов появилось право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Так, водители могут предъявить по требованию госавтоинспектора свои права на управление транспортным средством и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Проверка графического отображения водительского удостоверения и информации о нем осуществляется с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.

Изменения, позволяющие водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию водительского удостоверения, закреплены в правилах дорожного движения постановлением правительства России, опубликованным 7 октября 2022 года.