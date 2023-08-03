Москва, 3 августа, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил журналистам в Бад-Райхенхалле (федеральная земля Бавария).

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом», — приводит ТАСС его слова.

Писториус добавил, что опасения по данному поводу очевидны.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», — уточнил министр, добавив, что в будущем Германия может предоставить требуемое оружие Украине, сейчас же не пришло время для принятия этого решения.

По словам министра обороны ФРГ, главным приоритетом и компетенцией Германии являются учебная поддержка, противовоздушная оборона, а также бронетанковая и инженерная техника.

По этой причине сейчас Германия не видит необходимости в принятии срочных решений по другому вопросу, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России смогли приспособиться к западным крылатым ракетам Storm Shadow, применяемым ВСУ. В статье отмечается, что нейтрализация эффекта от этих ракет связана с адаптацией ВС России к работе американских РСЗО HIMARS. Речь идёт об использовании Россией «радиоэлектронной борьбы и перемещении логистических объектов и штабов за пределы досягаемости управляемых ракет», заключает автор.

Как рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский, главным средством противодействия ракетам и снарядам с GPS-наведением являются комплексы радиоэлектронной борьбы. Во многом именно они смогли нивелировать эффект от поставок ВСУ высокоточных боеприпасов.

Великобритания начала передачу Вооружённым силам Украины ракет Storm Shadow в начале мая этого года. По словам главы британского минобороны Бена Уоллеса, Украина получила достаточное количество крылатых ракет для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США вместе со своими сателлитами делают всё для эскалации украинского конфликта, в частности наращивают передачу вооружений Киеву, включая кассетные боеприпасы. Секретарь Совбеза назвал ситуацию с украинским конфликтом примером деструктивных действий коллективного Запада и добавил, что Россия ценит понимание причин начала СВО и взвешенную оценку связанных с ней событий со стороны своих партнёров по БРИКС.