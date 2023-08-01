Вашингтон, 1 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России смогли приспособиться к западным крылатым ракетам Storm Shadow, применяемым ВСУ, пишет обозреватель Business Insider Майкл Пек.

U. S. Department of Defense/Global Look Press РСЗО HIMARS

«С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — пишет автор, имея в виду ракеты Storm Shadow.

В статье отмечается, что нейтрализация эффекта от этих ракет связана с адаптацией ВС России к работе американских РСЗО HIMARS.

Речь идёт об использовании Россией «радиоэлектронной борьбы и перемещении логистических объектов и штабов за пределы досягаемости управляемых ракет», заключает автор.

Как рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский, главным средством противодействия ракетам и снарядам с GPS-наведением являются комплексы радиоэлектронной борьбы. Во многом именно они смогли нивелировать эффект от поставок ВСУ высокоточных боеприпасов.

Великобритания начала передачу Вооружённым силам Украины ракет Storm Shadow в начале мая этого года. По словам главы британского минобороны Бена Уоллеса, Украина получила достаточное количество крылатых ракет для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности.