Москва, 3 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Народная артистка России Ирина Мирошниченко, снявшаяся в фильмах Данелии «Я шагаю по Москве» и Тарковского «Андрей Рублёв», скончалась в реанимации на 82-м году жизни, не приходя в сознание. Информацию о смерти актрисы подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, актриса до последних дней жизни играла на сцене.

Сергей Бобылев/ТАСС Народная артистка России Ирина Мирошниченко

В больницу Мирошниченко доставили 30 июля с тяжелой формой гриппа. Сегодня, 3 августа, сердце 81-летней Ирины Мирошниченко остановилось окончательно.

Актриса родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы из Москвы её мать и брат. В автобиографической книге Мирошниченко «Расскажу…», изданной в 2017 году, актриса призналась, что очень поздно узнала от матери удивительную историю своего рождения.

«Рожала она меня в роддоме в Барнауле, в эвакуации. Этот роддом она вообще не помнит. Очень мучилась. К пяти утра я наконец-то стала выбираться на свет божий, и мама вдруг увидела в окне, как на темном небе загорелась звезда. И она загадала: чтобы у неё то, что родилось, стало звездой», — написала Мирошниченко в своей книге.

Там же сказано, что жизнь в Барнауле в военные годы была очень тяжёлой. Чтобы прокормить Ирину и её брата, матери нужно было продавать вещи и даже сдавать кровь. Приходилось, к примеру, готовить драники из картофельных очистков и жарить их на машинном масле.

Одно из воспоминаний посвящено знакомству с Андреем Тарковским. Ирина Мирошниченко пишет, что позволяла себе «пижонить», когда была на «иждивении» у супруга, писателя Шатрова: шла в кафе «Националь» и заказывала какой-нибудь потрясающий десерт или пирожное.

«И вот однажды, придя в перерыве между лекциями туда на час, я села… Пью себе кофе, ем пирожное, надо сказать, что кафе достаточно пустое, оно было очень дорогое, очень элитное, там мало народу. И за одним столиком сидит молодой человек и, не отрывая глаз, на меня смотрит. Я думаю — что это он на меня уставился? И делаю вид, что я вообще его не замечаю, смотрю в будущее и в окошко. Выпила кофе, съела пирожное, расплатилась с официантом. Он смотрит. Я, фыркнув, гордо встала и ушла. На следующее утро звонок. «Ирина, пожалуйста, приезжайте на «Мосфильм», вас хочет увидеть режиссер Андрей Тарковский. Он начинает снимать фильм «Андрей Рублёв», — сказано в книге Ирины Мирошниченко.

В Школу-студию при МХАТ Мирошниченко поступила в 1961 году. После окончания школы-студии актрису приняли во МХАТ, на сцене которого ею были сыграны роли Маши в спектакле «Чайка», миссис Чивли в «Идеальном муже», Жени в спектакле «Валентин и Валентина», Ольги в спектакле «Три сестры», Даши в «Соло для часов с боем», Аси во «Вдовце», Инги в «Первом дне свободы», Серафины делла Роза в «Татуированной розе», Аркадиной в «Чайке», Раневской в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова и многих других.

«Более популярной актрисы 80-х, 90-х годов трудно найти, она была профессиональным человеком и излучала добро, настроение хорошее, всегда внимание проявляла, заботу», — отметил певец Лев Лещенко.

В кино Мирошниченко дебютировала в 1963 году в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» в роли Кати, сестры главного героя Кольки (Сергей Михалков). Первой большой работой актрисы стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо» (1966 год). В том же году актриса снялась в фильме «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, сыграв роль Марии Магдалины.

Мирошниченко также снялась в фильмах: «Кремлёвские куранты» (1970 год), «Пришёл солдат с фронта» (1971 год), «… И другие официальные лица» (1976 год), «Вам и не снилось…» (1980 год), «Рыжий, честный, влюблённый» (1984 год), «Тайны мадам Вонг» (1986 год), «Зимняя вишня» (2–3-я части, 1990, 1995 года), (Клюква в сахаре» (1990 год), «Прощальное эхо» (2004 год), «Капитанские дети» (2006 год), «Мы из джаза — 2» (2012 год).

Помимо актёрской деятельности, актриса занималась вокалом, выпустила несколько музыкальных альбомов и много гастролировала.

«Это не особые вокальные переливы, но огромная душевность. Это у Иры было. Душевность во всём: и в человеческих отношениях, и в работе. Мне очень горько», — признался 360tv писатель и актёр Аркадий Инин.

«Она была выдающаяся актриса, она легенда театра, она до последнего работала в театре. Она абсолютная легенда и театра, и кино», — информировал замдиректора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в МХТ имени Чехова, она будет похоронена на Троекуровском кладбище, рассказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Как сообщало ИА Регнум, Ирина Мирошниченко была награждена несколькими государственными наградами: орденом «Знак Почета» (1971 год), орденом Почета (1998 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008 год).

В октябре 2022 года орден «За заслуги перед Отечеством» III степени актрисе вручил заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнув верность актрисы МХТ им. Чехова, на сцене которого она проработала 50 лет.

По случаю 80-летия, отмечавшегося 24 июля 2022 года президент России Владимир Путин адресовал Мирошниченко много тёплых слов.