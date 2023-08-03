Москва, 3 августа, 2023, 12:31 — ИА Регнум. На 82-м году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко. Артистка была госпитализирована 30 июля с тяжёлой формой гриппа. Её поместили в реанимацию. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уточнил, что она находится в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице № 1.

Евгений Биятов/РИА Новости Актриса Ирина Мирошниченко

На следующий день у неё остановилось сердце, однако, врачи смогли восстановить сердцебиение.

Как стало известно ИА Регнум, 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание. Ректор Золотовицкий подтвердил СМИ эту информацию.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького.

На счету Мирошниченко порядка 50 работ в кино, среди которых фильмы «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (1963) и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966). Также играла в картинах «Вам и не снилось», «Дядя Ваня», «Эшелон», «Три сестры», «Чайка».