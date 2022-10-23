Москва, 23 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, передаёт «Первый канал».

Ordenrf.ru Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Торжественное вручение ордена состоялось на основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова, где прошёл юбилейный вечер Мирошниченко. Актриса удостоена ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Кириенко подчеркнул верность актрисы МХТ им. Чехова, на сцене которого она проработала 50 лет.

Режиссёром юбилейного вечера актрисы выступил Михаил Рахлин, ведущим стал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Поздравили Мирошниченко и приняли участие в концертной программе приняли участие Евгений Миронов, Лев Лещенко, Константин Хабенский и другие друзья и коллеги актрисы.