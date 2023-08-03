Нью-Дели, 3 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет очно участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, так как туда не приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил источник в индийском правительстве.

EPA/HARISH TYAGI/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите», — сказал источник РИА Новости.

Собеседник агентства также сообщил, что в индийском правительстве пришли к согласию по планам расширения БРИКС, никаких споров об этом нет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моди, вероятно, примет виртуальное участие в саммите лидеров стран БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа. Отмечалось, что Китай и Россия заинтересованы в обсуждении вопроса о расширении группы стран, тогда как у Индии есть сомнения по поводу этой идеи.