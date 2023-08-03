Москва, 3 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС, который пройдёт в августе 2023 года в ЮАР — министр иностранных дел Сергей Лавров будет работать на площадке форума, а президент Владимир Путин — посредством видеосвязи, заявил 3 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Песков прокомментировал ранее появившиеся сообщения о том, что премьер-министр Нарендра Моди откажется от личной поездки в ЮАР в связи с тем, что президент России также не примет очного участия в саммите.

«Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина — он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите», — сказал пресс-секретарь президента РИА Новости.

Саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге. 15-е мероприятие объединения пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Одним из вопросов, который предполагается обсудить на саммите, будет возможное расширение БРИКС. О желании присоединиться к объединению ранее заявили представители целого ряда стран, среди которых — Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ и Боливия.

В той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению организации, отметил ранее Песков. В свою очередь, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил, что расширение состава участников объединения может состояться уже по итогам саммита в ЮАР.

Участники объединения намерены обсудить и ряд других вопросов, в том числе введение общей валюты БРИКС. Однако маловероятно, чтобы решение об этом было принято в ближайшее время, отметил ранее пресс-секретарь президента России.