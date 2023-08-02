Вашингтон, 3 августа, 2023, 02:53 — ИА Регнум. В Нигере из-за захвата власти мятежниками Всемирный банк приостановил выделение средств стране по всем операциям, кроме программ частного сектора. Об этом говорится в заявлении международного кредитора.

Shiny Things Всемирный банк

«Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ Всемирный банк прекратил до дальнейшего уведомления выделение средств по всем операциям, за исключением партнёрства в частном секторе, которое продолжится с осторожностью», — следует из заявления.

Организация свои действия объясняет стремлением улучшить качество жизни и возможности для народа Нигера.

Как сообщало ИА Регнум, части сотрудников американского посольства в Нигере предписано покинуть страну вместе с семьями. В Госдепартаменте США заявили, что соответствующее решение принято после помещения под домашний арест президента Нигера Мохамеда Базума местными силовиками.

26 июля произошла попытка госпереворота в Нигере. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. По информации офиса главы государства, отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооружённых сил и Национальной гвардии. В Нигере объявили общенациональный комендантский час. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к зданию телевещателя.

Экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Базума к власти. Если этого не произойдёт, к ним применят «все меры», в том числе военные.