Ниамей, 3 августа, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Части сотрудников американского посольства в Нигере предписано покинуть страну вместе с семьями. Как пояснили в Госдепартаменте США, соответствующее решение принято после помещения под домашний арест президента Нигера Мохамеда Базума местными силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«С учётом событий 2 августа Госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства», — уточнили в Госдепе.

Несмотря на эвакуацию части сотрудников, США сохраняют посольство в Нигере, продолжают дипломатические контакты с государством и рассчитывают на скорейший приезд в Ниамей нового посла Соединённых Штатов Кэтлин Фитцгиббон, заключили в Госдепе.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Нигере 26 июля произошла попытка госпереворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе главы государства сообщили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооружённых сил и Национальной гвардии.

Представители захвативших власть в Нигере военных выступили по национальному телевидению с обращением. В нём они заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума от поста главы государства, а также о закрытии границ страны и приостановке работы всех учреждений Нигера. Кроме того, они предупредили о нежелательности любого иностранного вмешательства. В стране объявили общенациональный комендантский час. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к зданию телевещателя.

Со 2 августа в Нигере вновь открыли сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.