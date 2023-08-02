Краснодар, 3 августа, 2023, 02:11 — ИА Регнум. В Краснодаре произошло возгорание в складском помещении, сообщили 2 августа в ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров», — уточнили в МЧС.

О пожаре на складе по улице Уральской стало известно поздним вечером 2 августа.

На месте развернули штаб пожаротушения. К ликвидации возгорания привлекли 64 человека и 18 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля кровлю одного из двухэтажных зданий на улице Тургенева в Краснодаре охватил пожар. По прибытии к месту первого пожарного подразделения было установлено, что произошло возгорание кровли на площади 150 кв. метров. Пожарные локализовали пожар и не допустили его распространения на соседние здания.

В ночь на 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края произошёл пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 65 человек, в работе использовались 17 единиц техники.