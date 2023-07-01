Краснодар, 1 июля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Кровлю одного из двухэтажных зданий на улице Тургенева в Краснодаре охватил пожар. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба кубанского управления МЧС.

«По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли на площади 150 кв. м», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар и не допустили его распространения на соседние здания. Тушение осложняется плотной застройкой в этом районе. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 1 июня также произошёл пожар в Санкт-Петербурге. На 9-й линии Васильевского острова загорелся жилой дом, на первом этаже которого находится ресторан. Людей эвакуировали, 22 человека отправили на осмотр в больницу.