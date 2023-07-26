Темрюкский район, Краснодарский край, 26 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Пожар на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края потушили, сообщили 26 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«В 05:59 мск — ликвидация открытого горения. В 08:50 мск — полная ликвидация пожара», — сообщили в МЧС. В ликвидации пожара участвовали 65 человек, в работе использовали 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в посёлке Сенном в Темрюкском районе в складском помещении винзавода вспыхнул в ночь на 26 июля. Сообщение о пожаре в МЧС зафиксировали в 1:19 мск.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В 5:46 мск пожар удалось локализовать на площади 900 кв. м, а затем ликвидировать открытое горение.