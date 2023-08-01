Варшава, 1 августа, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Посол Украины в Варшаве Василий Зварич был вызван в МИД Польше после аналогичного шага со стороны Киева, сообщили в польском ведомстве 1 августа.

«Министерство иностранных дел сообщает, что в связи с заявлениями представителей украинских властей в МИД был приглашён посол Украины в Польше», — сказано в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, конфликт начался с высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, который сказал, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

Вслед за этим в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что послу Польши в ходе его визита было заявлено: заявления Пшидача о неблагодарности Киева не соответствуют действительности, неприемлемы и противоречат «украинско-польской дружбе».

Ранее с заявлениями о «неблагодарности» властей Украины выступал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский начал разговор с ним с новых требований о поставках оружия, даже не поблагодарив за уже оказанную поддержку. Зеленский в ответ записал видео, в котором произнёс слово «спасибо» 47 раз. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко раскритиковал действия президента своей страны и через несколько дней лишился своего поста.