Москва, 2 августа, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении, сообщили 2 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины во временно оккупированной Киевом части Запорожской области в районе Малой Токмачки, отметили в ведомстве.

Потери противника на данном направлении за минувшие сутки составили свыше 220 военнослужащих. Также было уничтожено пять единиц техники — танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

2 августа в ведомстве также сообщили о безуспешных попытках ВСУ атаковать на пяти направлениях (помимо запорожского — на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском). ВСУ в минувшие сутки вновь пытались атаковать беспилотным катером корабль ВМФ России, катер был своевременно обнаружен и уничтожен, сообщили также в ведомстве. ВС России продают наступать на купянском направлении и в минувшие сутки улучшили свои позиции, отметили также в Минобороны.