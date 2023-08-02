Москва, 2 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Украинские войска продолжали попытки наступления на пяти направлениях, все они отражены российскими силами. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 2 августа на брифинге.

Минобороны РФ

Безуспешные попытки наступления ВСУ предприняли в минувшие сутки на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях, уточнил он.

По данным Минобороны, на донецком направлении успешно отражены 12 атак противника, ВСУ потеряли до 295 человек. Одна атака отражена на южнодонецком участке, там противник потерял свыше 210 военнослужащих.

Четыре атаки отражены на запорожском направлении, потери противника превысили 220 человек. Две атаки отражены на купянском направлении, уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Ещё одна атака отражена на краснолиманском направлении, противник потерял до 115 человек.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, по данным Минобороны, впервые уничтожили в зоне СВО украинскую самоходную гаубицу «Богдана». Это произошло на южнодонецком направлении. Кроме того, там же уничтожены три боевые бронированные машины противника, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.