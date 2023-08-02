Москва, 2 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря, сообщил 2 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря», — заявил он.

Конашенков отметил, что профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая атака на российские корабли в Чёрном море произошла в ночь на 1 августа. В Минобороны уточнили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Ранее, 27 июля, ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, оснащённом высокоточным ракетным вооружением. По факту подготовки теракта и передачи данных украинской стороне задержан российский военнослужащий ВМФ. У него изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг тротила.