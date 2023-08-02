Москва, 2 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Россия будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела любые «протесты» Японии, связанные с принадлежностью Курильских островов. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

Юрий Смитюк/ТАСС

Она подчеркнула, что Южные Курилы — неотъемлемая часть России по итогам Второй мировой войны.

«Ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды следует «прекратить реваншистскую риторику» и перестать молчаливо потворствовать демонстрациям ультраправых националистов у стен диппредставительства РФ в контексте предстоящей годовщины вступления СССР в боевые действия против милитаристской Японии 9 августа 1945 года.

Ранее министерство обороны Японии назвало Россию главной угрозой для европейской безопасности, посетовало на российскую активность на Курилах и заявило, что взаимодействие Москвы и Пекина в Тихоокеанском регионе вызывает сильное беспокойство.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил ИА Регнум, что Россия всегда мешала претендентам на мировое господство, поэтому Япония, не расставшаяся с мечтой заправлять если не всем миром, то хотя бы Азией, и считает её главной угрозой. Что касается Курильских островов — это для Японии давняя больная тема. Их российская принадлежность стала постоянным напоминанием о поражении, которое потерпела Япония во Второй мировой войне.