Москва, 2 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В отношениях с Западом Украина превратилась из просителя в того, кто требует и уверен, что ему обязаны помогать, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее поведение Украины жёстко раскритиковало издание Washington Examiner, эксперты которого обратили внимание на то, что киевский режим продолжает хамить странам Запада, несмотря на помощь, которую ему оказывают.

«Известно, что вседозволенность порождает безнаказанность, — констатировал Белик. — Именно это сейчас и происходит с Украиной. Киевский режим из просителя и исполнителя стал требовательной стороной, потому что считает, что Запад обязан помогать ему в той ситуации, в которую самим Западом втянута Украина».

Парламентарий подчеркнул, что эта уверенность подкрепляется ещё и заверениями Запада о помощи Киеву «столько, сколько потребуется». Между тем власти Украины уже давно стали прибегать к манипуляциям и шантажу, ведь всё, что творит киевский режим, происходит или с разрешения Запада, или является прямым выполнением команд, поступающих из Лондона и Вашингтона. Кого-то представители киевской клики слушают беспрекословно, а кому-то даже указывают, как себя вести. Например, канцлеру ФРГ.

«Поэтому в случае с Украиной Запад выпустил джинна из бутылки, и теперь, если терпение Запада иссякнет, ему придётся подумать над тем, как нивелировать разрушительные последствия от слишком наглой политики украинских властей», — подытожил Белик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению политолога Алексея Мухина, дальше отношения Запада и Украины продолжат ухудшаться, так как поддержка Украины станет всё дороже, а сам Киев не перестанет наглеть и втягивать Запад в различные военные преступления.

Также есть точка зрения, что безответственное и необдуманное поведение президента Украины всё чаще раздражает спонсоров киевского режима. Как пишет Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, европейцы и американцы понимают, что украинский конфликт истощил их экономики. А хамство президента Украины Владимира Зеленского заставляет задуматься о том, что мирные переговоры не такой плохой вариант.