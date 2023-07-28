Киев, 28 июля, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Безответственное и необдуманное поведение президента Украины Владимира Зеленского начало раздражать союзников Украины. Об этом 27 июля рассказали обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отмечают журналисты, европейцы и американцы отдают себе отчёт в том, что украинский конфликт истощил их экономики. Кроме того, есть опасения, что в случае дальнейшего нарастания кризиса единству Европейского союза грозит раскол и разрушение.

На этом фоне хамство и безответственные выходки украинского лидера вкупе с поражениями ВСУ на поле боя вызывают у западных союзников Украины раздражение и усталость. В странах Запада всё чаще начали склоняться к мысли о возможных мирных переговорах.

Авторы статьи делают вывод, что происходящее в зоне боевых действий выглядит как «военное поражение комика Зеленского и его ставленников из США и НАТО».

Ранее ИА Регнум сообщало, что провал контрнаступления ВСУ и успехи российской армии свидетельствуют от том, что президент Украины не только не сможет вернуть страну к границам 1991 года, но и должен готовиться к новым территориальным потерям. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института Катона (США) по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive.

Карпентер считает оптимальным вариантом раздел Украины по корейскому сценарию, чтобы избежать вмешательства НАТО в конфликт. При этом, как отметил эксперт, в случае замораживания конфликта украинскому лидеру придётся отказаться от части территорий и согласиться на нейтральный статус Украины.

В свою очередь консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади отметил, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись с очень укреплённой линией обороны. Это стало нерешаемой проблемой, и ни одна страна мира не имеет опыта прорыва такой системы обороны, которую выстроила российская армия.