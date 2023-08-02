Москва, 2 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Западу приходится расплачиваться за свои игры с Украиной, которая втягивает его в различные военные преступления, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Тарас Петренко /Известия

Ранее издание Washington Examiner выпустило статью, автор которой раскритиковал Украину, которая продолжает хамить Западу, несмотря на поддержку, которую он ей оказывает.

«Есть известная поговорка про свинью и калашный ряд. Так вот Запад пустил в свой калашный ряд Украину и получил то, что должно было произойти. Уровень политической культуры Киева крайне низок. И конфетно-букетный период уже прошёл. Давно. Сейчас Украина, сев на голову западным странам, просто тупо требует того, что считает принадлежащим ей по праву. А именно западную помощь и поддержку», — констатировал Мухин.

По его словам, Запад сыграл в эту игру и проиграл, и теперь ему приходится расплачиваться. Дальше будет хуже. Ценник продолжит расти, а Украина будет наглеть и втягивать Запад в различные военные преступления. Последним она занимается уже сейчас. Мухин подчеркнул, что никто не снимал с Запада ответственность за военные преступления, которые совершает Киев.

«Уровень политической поддержки, которую Запад оказывает Украине, крайне высок. А это значит, что Запад берёт на себя ответственность за тех, кого приручил», — пояснил эксперт.

Кроме того, он полагает, что Запад уже стал подсчитывать, во сколько ему обходится Украина, и пришёл в ужас. Сейчас он пытается избавиться от этого токсичного груза — помощь уже снижается по всем направлениям. В то же время риторика сохраняется и даже усиливается. Но если посмотреть на реальные транши, то они уже в несколько раз сократились.

Мухин заметил, что Запад всегда так делает, когда обманывает другие страны. В какой-то момент даже «выяснится», что Запад будто бы уже давно не поддерживает Украину и даже осуждает её действия.

«Разве ситуация с «Северными потоками» не научила Украину, что в конце концов всё повесят на неё?» — риторически поинтересовался эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по версии Washington Examiner, хамство украинских властей продиктовано их желанием получить как можно больше оружия и финансовой помощи, однако в конечном итоге Киев может получить совсем не тот эффект, на который рассчитывает.

До этого журналисты из Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico констатировали, что безответственное и необдуманное поведение президента Украины Владимира Зеленского раздражает союзников Украины, которые склоняются к мысли о возможных мирных переговорах.

Не скрывают своего неудовольствия и на высоком уровне. Так, ещё 12 июля британский министр обороны Бен Уоллес посетовал на то, что Украина не проявляет благодарности за помощь, которую ей оказывают. Он рассказал, что когда посетил Украину, то был неприятно поражён списком желаемых Киевом вооружений.

По его словам, власти Украины не должны рассматривать его страну как Amazon, где можно просто заказывать понравившиеся товары.