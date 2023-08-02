Вашингтон, 2 августа, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Украинские власти агрессивно ведут себя в отношении Запада, несмотря на оказываемую Киеву поддержку, пишет Том Роган для издания Washington Examiner.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина продолжает хамить Западу», — пишет Роган.

По его мнению, таким образом Киев хочет получить максимум эффективного оружия и финансовой помощи.

Однако автор предупреждает, что оскорбления вместо благодарности могут привести к обратному эффекту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) рассказали, что хамство и безответственные выходки украинского лидера вкупе с поражениями ВСУ на поле боя вызывают у западных союзников Украины раздражение и усталость.