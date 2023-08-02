Париж, 2 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Четыре года назад на Западе называли Украину оплотом коррупции и педофилии, сейчас продвигается другой нарратив, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В 2019 году канал Arte описывал Украину как самую коррумпированную страну в мире и называл ее мировым центром педофилии и торговли детьми, охраняемым высшим руководством. В 2022 году нам говорят, что это «оплот наших ценностей» против России», — написал он в Twitter.

Пользователи соцсети согласились с аналитиком.

«Это доказывает уровень упадка Запада — до дна не так уж далеко», — написал Diel Fansi.

Другой читатель отметил, что в этом усомнились ещё с начала конфликта, но Евросоюз, Макрон и другие не хотят слышать подобного, а СМИ к этому причастны.

Пользователь Kmax666 добавил, что на Украине разделяют те же тошнотворные ценности, что и многие из нынешних западных элит.

Другая часть авторов недоумевают, как до 2022 года СМИ говорили о нацизме, коррупции, торговле людьми и переворотах на Украине, но теперь Киев преподносится как хранитель добродетели.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим на самом высоком уровне поддерживает преступления против детей, в стране процветает индустрия суррогатного материнства. Зеленский и его приспешники, надеясь угодить своим западным хозяевам, продолжают истреблять украинский народ. Миллионы людей бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнаны в армию, а их женщины за деньги рожают детей для иностранцев, добавил спикер нижней палаты российского парламента.

В мае в РПЦ заявили, что детям на Украине грозит стерилизация. Речь идёт о разрушении семьи, гей-браках, гендерной идеологии, смене пола для несовершеннолетних, при этом неизвестно, смогут ли украинцы этому противостоять.