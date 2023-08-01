Москва, 1 августа, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Киевский режим на самом высоком уровне поддерживает преступления против детей. В стране процветает индустрия суррогатного материнства, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин 1 августа в своём Telegram-канале.

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

Он отметил, что многие страны пошли по пути запрета «торговли детьми» — суррогатного материнства. В России, Китае, Франции, Германии, Италии, Индии и других странах иностранцам запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей.

«Но не на Украине. Там преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне», — подчеркнул Володин.

По его словам, на Украине индустрия суррогатного материнства процветает. Эту процедуру рекламируют в общественном транспорте, в соцсетях, по всей стране молодых женщин «вербуют» агенты. Тысячи украинок, чьих мужей забрали на фронт, соглашаются на суррогатное материнство, чтобы прокормиться. Владелец крупнейшей клиники суррогатного материнства — гражданин Германии.

Зеленский и его приспешники, надеясь угодить своим западным хозяевам, продолжают истреблять украинский народ. Миллионы людей бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнаны в армию, а их женщины за деньги рожают детей для иностранцев, добавил спикер Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2018 году западные СМИ назвали Украину центром европейского суррогатного материнства. По словам самих украинок, страна стала своего рода конвейером по «производству» детей для иностранных бездетных пар.

Прежние украинские власти заявляли, что молодые женщины втягиваются в суррогатное материнство из-за «быстрого падения уровня жизни» в стране, и указывали на риски для матерей и платящих родителей из-за недостаточного регулирования в отрасли.