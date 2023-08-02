Киев, 2 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области работает система противовоздушной обороны, сообщил 2 августа начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В столице и области работает ПВО», — говорится в Telegram-канале администрации.

По данным украинского издания «Общественное», в Киеве были слышны звуки взрывов. Ранее в столице Украины и по области объявлялась воздушная тревога.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сирены об опасности зазвучали в городе около 02:20.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 1 на 2 августа в Харьковской области прогремели взрывы. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. Также об опасности с воздуха оповестили жителей Сумской, Полтавской и Черниговской областей Украины.

Трубчевский район Брянской области 31 июля атаковали ВСУ. Ночью БПЛА был совершён сброс на здание районного УВД. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших нет, имеются разрушения кровли и окон здания.

В ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».