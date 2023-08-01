Харьков, Украина, 1 августа, 2023, 23:28 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремели взрывы, проинформировало 1 августа украинское издание «Страна. ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушную тревогу объявили в 22:45.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа во всех областях Украины трижды объявлялась воздушная тревога.

В последний день июля серия взрывов прогремела в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. 31 июля мэр Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о взрывах в городе. В это время в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В Харькове, где в ночь на 1 августа прогремели взрывы, возникли перебои с подачей населению воды и электричества. После взрывов произошёл пожар. Ранее стало известно о трёх прозвучавших после объявления воздушной тревоги взрывах в Харькове.