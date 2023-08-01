На Украине в трёх областях объявили воздушную тревогу
На Украине в трёх областях объявили воздушную тревогу
Киев, 2 августа, 2023, 00:55 — ИА Регнум. На Украине в трёх областях поздним вечером 1 августа объявили воздушную тревогу.
По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены взвыли в 23:21 по местному времени в Сумской области. Также об опасности с воздуха предупредили население Полтавской и Черниговской областей.
По сообщениям украинских СМИ, ранее взрывы прогремели в Харьковской области.
Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации.
Два мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Попытка была пресечена средствами ПВО и РЭБ.