Вашингтон, 1 августа, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Госпереворот в Нигере в краткосрочной перспективе помешает Европейскому союзу вводить новые санкции в отношении России, пишет 1 августа издание Politico.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

В материале отмечается, что военные, которые захватили власть в африканской стране, в одностороннем порядке запретили экспортировать во Францию уран. По данным Politico, эти действия вызывают опасения не только в отношении энергетической безопасности французского государства, но и других членов ЕС.

На сегодняшний день, указывает издание, Европа смогла значительно сократить поставки угля, газа и нефти из России, однако с атомной энергетикой «совсем другая история». Объявить ограничения против ядерного сектора пока не получается, поскольку против введения санкций выступает множество европейских государств.

На этом фоне, говорится в статье, в течение прошлого года Россия добилась роста экспорта ядерных ресурсов и технологий до отметки в один миллиард долларов.

Нигер — седьмой по величине производитель урана в мире и второй в Африке (после Намибии), на его территории расположены месторождения самых высокосортных урановых руд на всем континенте.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры. В то же время представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам.

Тем временем военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, одновременно обвинив Париж в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём.