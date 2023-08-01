Анкара, 1 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В провинции Конья в центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анастасия Павлова ИА Регнум

По её информации, землетрясение было зафиксированного в 18.06 (совпадает с мск), его очаг залегал на глубине в 7,2 км, эпицентр был расположен в районе Сельчуклу.

При этом сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 5,1.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

22 июля в Адане произошло землетрясение магнитудой 3,9. Днём ранее землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Кахраманмараш.