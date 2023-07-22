Анкара, 22 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На юге Турции в провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом 22 июля сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анастасия Павлова ИА Регнум

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 13:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 7 км.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки были зарегистрированы в районе Эльбистан. Очаг залегал на глубине 5,55 км.

Самое крупное землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Подземные толчки ощущались в Сирии. По данным AFAD, число погибших превысило 50 тысяч человек.