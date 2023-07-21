Анкара, 21 июля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Об этом 21 июля сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Global Look Press/Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Эльбистан в 14:23 по местному времени (совпадает с московским).

В управлении уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 км.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки были зарегистрированы в районе Акчадаг. Очаг залегал на глубине 11,07 км. Тогда же землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в провинции Адана.

В провинции Кахраманмараш предыдущее землетрясение магнитудой 3,9 произошло 4 апреля. Очаг располагался на глубине 7,02 км.

Самое крупное землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Подземные толчки ощущались в Сирии. По данным AFAD, число погибших превысило 50 тысяч человек.