Вашингтон, 1 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Украинские военные в интервью телеканалу CNN пожаловались на стойкость россиян, которые держат оборону в зоне проведения спецоперации.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

Как отмечает телеканал, военнослужащие ВС России успешно противостоят наступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Сопротивление обороняющихся не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате чего украинские солдаты впадают в отчаяние.

«Они стоят до самой смерти», — заявил украинский военнослужащий Сергей.

«Почему российские войска так упорно сражаются?» — задался вопросом другой военный ВСУ с позывным Кривбас.

«Мы чувствуем поддержку, но мы очень, очень устали», — добавил ещё один украинский военный.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами. ВСУ наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд», добавил он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов считает, что Запад уже начинает дистанцироваться от Украины. Этому есть множество причин, указывающих на неэффективность расходования многомиллиардных ресурсов, что не нравится как избирателям в США, так и в европейских странах.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, объединённая группировка Вооружённых сил России сосредотачивает основные усилия на ослаблении боевых возможностей ВСУ. По его словам, командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Только за июль потери ВСУ составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения. Шойгу подчеркнул, что западное оружие, большими партиями поставляемое в Киев, не меняет ситуацию на поле боя и лишь затягивает военный конфликт.