Москва, 31 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, заявил 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека», — рассказал Шойгу.

Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Глава Минобороны поблагодарил весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм. «Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и, ещё раз повторюсь, профессионализма», — отметил он.

Шойгу в ходе совещания прокомментировал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, он сообщил, что масштабная попытка прорыва ВСУ на ореховском направлении была сорвана благодаря действиям ВС России.

Министр рассказал об увеличении «в разы» интенсивности ударов по украинским военным объектам, в том числе тем, которые связаны с организацией и проведением Киевом терактов на территории России. Сейчас киевский режим на фоне своего провального «контрнаступления» сосредоточился именно на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.

Также глава российского военного ведомства Вооружённые силы России сообщил об освобождении российскими военными от ВСУ двух посёлков — Ковалёвки и Сергеевки на Краснолиманском направлении, а также железнодорожной станции Молчановка — на Купянском направлении.

Шойгу подчеркнул, что западное оружие, большими партиями поставляемое в Киев, не меняет ситуацию на поле боя и лишь затягивает военный конфликт.