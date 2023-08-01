Ниамей, 1 августа, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Власти Нигера предупредили о недопустимости использования без специального разрешения организациями и гражданами терминалов сети спутниковой связи Starlink для выхода в интернет. Соответствующее заявление Службы по регулированию электронных коммуникаций и почты Нигера опубликовал местный новостной портал Lesahel.

Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

В тексте заявления указано, что нарушителям грозит крупный штраф и лишение свободы от трёх месяцев до одного года.

Отмечается, что в последнее время была зафиксирована активность лиц, которые занимаются незаконной установкой в Нигере терминалов спутниковой связи Starlink, созданной американской компанией SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску.

Уточняется, что в настоящее время в стране принимаются меры по выявлению владельцев этих аппаратов, а также лиц, которые распространяют данное оборудование без специального разрешения.

Как передавало ИА Регнум, американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носители Falcon 9 с очередной партией микро-спутников Starlink. Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал произошёл в 00:27 мск. На ней в космос выведут 53 космических аппарата для сети интернет-спутников Starlink. Запуск стал шестым для первой ступени ракеты, которую компания использует с ноября 2020 года.

В настоящее время компания вывела в космос 4,7 тыс. мини-спутников для этой сети, из которых более 4,4 тыс. остаются в рабочем состоянии.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. В стране ввели комендантский час, приостановили работу всех учреждений.

Военные, совершившие переворот, обвинили Францию (в чьей зоне влияния традиционно находились её бывшие колонии в Западной Африке, включая Нигер) в намерении начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента Базума.