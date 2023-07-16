Вашингтон, 16 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носители Falcon 9 с очередной партией микро-спутников Starlink. Прямую трансляцию запуска 16 июля вела пресс-служба компании.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX

Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал произошёл в 00:27 мск. На ней в космос выведут 53 космических аппарата для сети интернет-спутников Starlink.

Запуск стал шестым для первой ступени ракеты, которую компания использует с ноября 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, накануне SpaceX перенесла на 16 июля запуск ракеты-носителя Falcon 9. При этом первоначально ракету планировалось запустить 14 июля, однако старт отменили за 40 секунд до его начала. Причины переноса не уточнялись.

Нынешний запуск стал 94-м в рамках проекта Starlink. В настоящее время компания вывела в космос 4,7 тыс. мини-спутников для этой сети, из которых более 4,4 тыс. остаются в рабочем состоянии.