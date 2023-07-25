ДНР, 25 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. ВСУ на донецком направлении применили кассетные боеприпасы, написал 25 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы», — заявил Марочко.

По его словам, ожесточённые бои идут на соледаро-артёмовском участке фронта. ВСУ применяют для ударов по российским позициям шрапнельные и зажигательные боеприпасы.

«Наибольшее применение запрещённых боеприпасов зафиксировано в районе населённого пункта Клещеевка», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля Минобороны заявило о применении ВСУ кассетных боеприпасов по населённым пунктам Запорожской области. При этом под обстрел попала группа российских журналистов.

В результате разрыва кассетного снаряда погиб журналист агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. Ещё четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести.