* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 1 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Российское посольство в Великобритании назвало внесение Лондоном в санкционный список шести российских граждан в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Антон Денисов/РИА Новости

Как отметил ТАСС представитель дипведомства, в правительстве Соединённого Королевства не скрывают, что цель акции — повлиять на работу российского правосудия, за счёт внешнего давления попытаться скорректировать вынесенный ранее приговор. «Впрочем, такое высокомерие мы видим не впервые», — добавил дипломат.

Также он напомнил, что вводимые Лондоном в одностороннем порядке ограничительные меры по этому и другим поводам противоречат основам международного права и юридически ничтожны.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, участии в деятельности нежелательной в России организации и в распространении недостоверной информации о российской армии. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. рублей.

На оглашение приговора Кара-Мурзе в апреле 2018 года прибыли несколько иностранных дипломатов, включая послов США и Великобритании, которые выступили с публичными заявлениями в поддержку осуждённого. Дипломаты были вызваны в МИД России, где им напомнили о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и сообщили, что при злоупотреблении своим статусом западные дипломаты покинут Москву досрочно.

В мае 2023 года власти Великобритании ввели санкции против пятерых граждан России, имеющих отношение к приговору Кара-Мурзе — судьи Елены Ленской, двоих следователей и двоих сотрудников ФСБ. В июле Лондон расширил санкции против России, введя ограничения в отношении ещё шести физических лиц. Ограничения введены в отношении прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева. Им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в этой стране, если таковые существуют, будут заморожены.