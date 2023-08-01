Москва, 1 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки потери ВСУ на донецком направлении составили более 345 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе танк и шесть боевых машин пехоты, сообщили 1 августа в Министерстве обороны РФ.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 345 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», пять самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артиллерийская система М777 производства США», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Также в ведомстве сообщили об отражении восьми атак противника на данном направлении в течение минувших суток и нанесении огневого поражения нескольким подразделениям ВСУ.

Атаки противника были отражены в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево (ДНР). Поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Северска, Предтечино, Сухой Балки, Ласточкино и Георгиевки (ДНР). В районе Новгородского (ДНР) были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также 1 августа в Минобороны рассказали о попытке ВСУ атаковать безэкипажными катерами российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Попытка была пресечена, морские дроны были уничтожены. Кроме того, в минувшие сутки Вооружённые силы России продолжали наступление на купянском направлении, отметили в ведомстве.